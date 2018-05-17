В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:57

myshapiton написав: Вранье! Заводской ремонт прошли 65% зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% "Бук-М1". Вранье! Заводской ремонт прошли 65% зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% "Бук-М1".

myshapiton написав: на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК "Тор". на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК "Тор".

myshapiton написав: В СССР основное производство ракет было в Украине......

Твердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой. В СССР основное производство ракет было в Украине......Твердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой.

myshapiton написав: В СССР основное производство ракет было в Украине. Потому тут больше вопрос где россияне ракеты берут

Твердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой. Украина делала очень много чего, но сама финальная сборка происходила в РФ. В СССР основное производство ракет было в Украине. Потому тут больше вопрос где россияне ракеты берутТвердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой. Украина делала очень много чего, но сама финальная сборка происходила в РФ.

myshapiton написав: Сами ракеты - Жуляны. Сами ракеты - Жуляны.

Их покрасили, подкачали шины и поменяли рессоры?К сожалению, основная масса советской техники на Украине "ремонтируется" методом каннибализации.Как звучит! "Заново приняты"!Торы были списаны в 2001-м году с формулировкой "из-за невозможности технического обслуживания". За прошедшие к моменту "реанимации" 16 лет эта техника резко помолодела, а на Украине выросли целые поколения новых высококлассных специалистов, разбирающихся в советской технике.Непонятно только, почему эти спецы не могут обслужить "Точку" и "Точку-У", которые с вооружения и не снимались!Да Украина - вообще пуп Земли!Вот только местное население это как-то не ценит и всё больше сваливает отсюда. Даже в разваливающеся-загнивающую Россию.Если это правда, то почему же за 27 лет Украина не смогла наладить всего-навсего сборки готового продукта?Если это правда, то почему же "нечегонепроизводящая" Россия обеспечила весь незападный мир комплексами С-300 и их морскими аналогами, а сейчас перешла уже на С-400?И напоследок.Вас немножко обманули. Жуляны не были местом производства ракет. Туда они попадали. Прямо в жилой дом.