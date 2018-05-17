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В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:57

  myshapiton написав:Вранье! Заводской ремонт прошли 65% зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% "Бук-М1".
Их покрасили, подкачали шины и поменяли рессоры?
К сожалению, основная масса советской техники на Украине "ремонтируется" методом каннибализации.

  myshapiton написав:на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК "Тор".
Как звучит! "Заново приняты"!
Торы были списаны в 2001-м году с формулировкой "из-за невозможности технического обслуживания". За прошедшие к моменту "реанимации" 16 лет эта техника резко помолодела, а на Украине выросли целые поколения новых высококлассных специалистов, разбирающихся в советской технике.
Непонятно только, почему эти спецы не могут обслужить "Точку" и "Точку-У", которые с вооружения и не снимались!

  myshapiton написав:В СССР основное производство ракет было в Украине......
Твердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой.
Да Украина - вообще пуп Земли!
Вот только местное население это как-то не ценит и всё больше сваливает отсюда. Даже в разваливающеся-загнивающую Россию.

  myshapiton написав:В СССР основное производство ракет было в Украине. Потому тут больше вопрос где россияне ракеты берут :D
Твердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой. Украина делала очень много чего, но сама финальная сборка происходила в РФ.
Если это правда, то почему же за 27 лет Украина не смогла наладить всего-навсего сборки готового продукта?
Если это правда, то почему же "нечегонепроизводящая" Россия обеспечила весь незападный мир комплексами С-300 и их морскими аналогами, а сейчас перешла уже на С-400?

И напоследок.
  myshapiton написав:Сами ракеты - Жуляны.
Вас немножко обманули. Жуляны не были местом производства ракет. Туда они попадали. Прямо в жилой дом.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:00

Re: відбулися фатальні випробування

  Баблонавт написав:Жуляны не были местом производства ракет. Туда они попадали. Прямо в жилой дом.

В жилой дом в Броварах.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:08

Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Точно!
У меня в памяти смешались броварской БЗАСК и жулянские цементники. И к тем, и к другим часто ездил 20 лет назад, тогда же, когда и ракета упала.
Исправлять уже не буду - смысл текста особо не меняется :-)
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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