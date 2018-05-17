В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Их покрасили, подкачали шины и поменяли рессоры?
К сожалению, основная масса советской техники на Украине "ремонтируется" методом каннибализации.
Как звучит! "Заново приняты"!
Торы были списаны в 2001-м году с формулировкой "из-за невозможности технического обслуживания". За прошедшие к моменту "реанимации" 16 лет эта техника резко помолодела, а на Украине выросли целые поколения новых высококлассных специалистов, разбирающихся в советской технике.
Непонятно только, почему эти спецы не могут обслужить "Точку" и "Точку-У", которые с вооружения и не снимались!
Да Украина - вообще пуп Земли!
Вот только местное население это как-то не ценит и всё больше сваливает отсюда. Даже в разваливающеся-загнивающую Россию.
Если это правда, то почему же за 27 лет Украина не смогла наладить всего-навсего сборки готового продукта?
Если это правда, то почему же "нечегонепроизводящая" Россия обеспечила весь незападный мир комплексами С-300 и их морскими аналогами, а сейчас перешла уже на С-400?
И напоследок.
Вас немножко обманули. Жуляны не были местом производства ракет. Туда они попадали. Прямо в жилой дом.