В жилой дом в Броварах.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:00
Re: відбулися фатальні випробування
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:08
Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
Точно!
У меня в памяти смешались броварской БЗАСК и жулянские цементники. И к тем, и к другим часто ездил 20 лет назад, тогда же, когда и ракета упала.
Исправлять уже не буду - смысл текста особо не меняется
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:44
Мдя.. цирк Шапито, однако. Гражданин, хватит писать глупости - даже по вашим ссылкам (это если полностью их дочитать, а не скопированное) все или грустно или совсем хана. Вы не разбираетесь в материальной, особенно, элементной базе - комментатор выше верно написал - каннибализм наше усё, включая "ольху" сотоварищи, которым механизм заряжания в аграрной сверхдержаве доработать не могут. Все на уровне каких-то "наработок", "патентов" и каннибальных ремонтов аж 5 комплексов С-300 за 2016-17 г/г. Они наверно и стреляли по звездам (или по беспилотникам статичным %) ), в силу того, что мишени уже давно никто не производит. Про стационарную "Печору" так это ваще на грани здравого смысла - 60х годов, Карл! Реально подлатали единичные экземпляры; новых ракет не делают, пытаются продлевать ресурс (это чревато - как и с АЭС); вариантов коренной модернизации нет; нет АСУ, связывающей древние комплексы ПВО в единую систему и т.д. и т.п. Про бред про ракеты для комплексов, которые при СССР делали "исключительно на Украине" лучше бы постыдились. Про МКБ "Факел" и ММЗ "Авангард" лучше почитайте и не позорьтесь.. Радиосвязью америкосы обеспечили на уровне батальона, в некоторых случаях (разведка) полка.. Ну и повеселили вы Алмаз-Антей своими "чыста украйнськымиы" С-300 аж до всрачкы, а остальных русских напугали выведенной из строя спутниковой разведкой - это, чай, не "ольхой" группировку спутников снесли?? Да и всё остальное туда же - набор бессмысленностей без пруфов, сроков и денег.. Кстати, прошу прощения, что редко отписываюсь последнее время: командировки зачастили - нет времени
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:12
Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
А цитаты уже нету
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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