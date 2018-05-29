В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Точно! У меня в памяти смешались броварской БЗАСК и жулянские цементники. И к тем, и к другим часто ездил 20 лет назад, тогда же, когда и ракета упала. Исправлять уже не буду - смысл текста особо не меняется
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
myshapiton написав:А почему не использовать старое шасси, если оно есть? Бюджетные деньги некуда потратить? Все проблемы в стране уже решены и можно вливать миллиарды? ..
...Заводской ремонт прошли 65% зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% "Бук-М1". Постоянно в строй ставятся новые дивизионы, на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК "Тор". .. из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора". tp://www.dsnews.ua/politics/deshevo-i-s ... 2018080000 Никакая это не "схожая модернизация"! Тут старое шасси, старая машина заряжания. Схожая модернизация - это Верба! А там совершенно другие цифры. ... Вранье! Есть много современных наработок. Как для авиации (Омут), так и для вывода дронов из строя. Остальное Запорожье переводит на новую элементную базу. .. У врага тоже нет. Паритет. .. На передке даже "куча любительских" куда лучше их отсутствия. Да и не за бюджетные деньги в основном, чего жаловаться? .. Вранье! Такое вранье, что даже лень искать ссылку. .. Вранье! Со связью сейчас уже все нормально. Штаты полностью обеспечили.
Особенно большой прогресс в разведке:
..Просто у думающих людей нет времени отвечать безработным сидящим круглые сутки на форумах. Хотя, у некоторых местных руссофилов это и есть работа .. А я не хочу видеть электронные компоненты. Вливать миллиарды долларов в штучные изделия не разумно, дешевле дружить с производителями компонентов.
..В СССР основное производство ракет было в Украине. Потому тут больше вопрос где россияне ракеты берут Твердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой. Украина делала очень много чего, но сама финальная сборка происходила в РФ.
"Импортозаместить" украинский по-сути (российская по сборке) С-300 и пыталась РФ создавая С-400. По ТТХ они практически идентичны.
С ракетным вооружением будет все как и с броней - сначала восстановят все, что можно восстановить, а потом уже свое будут пилить. Очень много элементов уже создано в процессе модернизации С-300.
Да и кому, если не Южмашу это делать? ..10 травня 2018 року «Укрпатентом» був виданий патент на нову зенітну ракету. Власником розробки є “Конструкторське бюро” Південне “ім. М.К. Янгеля”. http://uprom.info/news/vpk/kb-pivdenne- ... etu-video/ .. Вранье! "Недавно на юге страны были осуществлены около 50 пусков расчетов С-300, "Бук-М1" и модернизированных "Ос"." ..Электронику меняют. И топливо массово меняют, в Павлограде делают. Не меняют только на ракетах, которые на учения идут (утилизация с пользой).
Мдя.. цирк Шапито, однако. Гражданин, хватит писать глупости - даже по вашим ссылкам (это если полностью их дочитать, а не скопированное) все или грустно или совсем хана. Вы не разбираетесь в материальной, особенно, элементной базе - комментатор выше верно написал - каннибализм наше усё, включая "ольху" сотоварищи, которым механизм заряжания в аграрной сверхдержаве доработать не могут. Все на уровне каких-то "наработок", "патентов" и каннибальных ремонтов аж 5 комплексов С-300 за 2016-17 г/г. Они наверно и стреляли по звездам (или по беспилотникам статичным %) ), в силу того, что мишени уже давно никто не производит. Про стационарную "Печору" так это ваще на грани здравого смысла - 60х годов, Карл! Реально подлатали единичные экземпляры; новых ракет не делают, пытаются продлевать ресурс (это чревато - как и с АЭС); вариантов коренной модернизации нет; нет АСУ, связывающей древние комплексы ПВО в единую систему и т.д. и т.п. Про бред про ракеты для комплексов, которые при СССР делали "исключительно на Украине" лучше бы постыдились. Про МКБ "Факел" и ММЗ "Авангард" лучше почитайте и не позорьтесь.. Радиосвязью америкосы обеспечили на уровне батальона, в некоторых случаях (разведка) полка.. Ну и повеселили вы Алмаз-Антей своими "чыста украйнськымиы" С-300 аж до всрачкы, а остальных русских напугали выведенной из строя спутниковой разведкой - это, чай, не "ольхой" группировку спутников снесли?? Да и всё остальное туда же - набор бессмысленностей без пруфов, сроков и денег.. Кстати, прошу прощения, что редко отписываюсь последнее время: командировки зачастили - нет времени
sequence написав: Мдя.. цирк Шапито, однако. Гражданин, хватит писать глупости - даже по вашим ссылкам (это если полностью их дочитать, а не скопированное) все или грустно или совсем хана. Вы не разбираетесь в материальной, особенно, элементной базе - комментатор выше верно написал........
Ты просто это рожаешь из головы - это весь твой источник ))) Где хоть одна ссылка на твои утверждения?! Пустозвон.
Я тебе под каждую свою цитату могу ссылку дать, твоя распальцовка бесполезна перед конкретными аргументами и фактами.
Возьмем ракеты С-300:
Ну и кто производил ракеты С-300? А?
И так дальше по тексту. Если взять ракетную тематику воздух-воздух, то там вообще монополист Артем по всей номенклатуре. Основная продукция РФ - крылатые (на украинских двигателях!!!) и сверхзвуковые, которые сейчас индусам продает. Так что, лучше сиди и молчи, если не знаешь о чем пишешь.