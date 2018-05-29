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В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:00

Re: відбулися фатальні випробування

  Баблонавт написав:Жуляны не были местом производства ракет. Туда они попадали. Прямо в жилой дом.

В жилой дом в Броварах.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:08

Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Точно!
У меня в памяти смешались броварской БЗАСК и жулянские цементники. И к тем, и к другим часто ездил 20 лет назад, тогда же, когда и ракета упала.
Исправлять уже не буду - смысл текста особо не меняется :-)
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:44

  myshapiton написав:А почему не использовать старое шасси, если оно есть? Бюджетные деньги некуда потратить? Все проблемы в стране уже решены и можно вливать миллиарды?
..

...Заводской ремонт прошли 65% зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% "Бук-М1". Постоянно в строй ставятся новые дивизионы, на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК "Тор".
..
из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора".
tp://www.dsnews.ua/politics/deshevo-i-s ... 2018080000
Никакая это не "схожая модернизация"! Тут старое шасси, старая машина заряжания. Схожая модернизация - это Верба! А там совершенно другие цифры.
...
Вранье! Есть много современных наработок. Как для авиации (Омут), так и для вывода дронов из строя. Остальное Запорожье переводит на новую элементную базу.
..
У врага тоже нет. Паритет.
..
На передке даже "куча любительских" куда лучше их отсутствия. Да и не за бюджетные деньги в основном, чего жаловаться?
..
Вранье! Такое вранье, что даже лень искать ссылку.
..
Вранье! Со связью сейчас уже все нормально. Штаты полностью обеспечили.

Особенно большой прогресс в разведке:

..Просто у думающих людей нет времени отвечать безработным сидящим круглые сутки на форумах. Хотя, у некоторых местных руссофилов это и есть работа :mrgreen:
..
А я не хочу видеть электронные компоненты. Вливать миллиарды долларов в штучные изделия не разумно, дешевле дружить с производителями компонентов.

..В СССР основное производство ракет было в Украине. Потому тут больше вопрос где россияне ракеты берут :D
Твердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой. Украина делала очень много чего, но сама финальная сборка происходила в РФ.

"Импортозаместить" украинский по-сути (российская по сборке) С-300 и пыталась РФ создавая С-400. По ТТХ они практически идентичны.

С ракетным вооружением будет все как и с броней - сначала восстановят все, что можно восстановить, а потом уже свое будут пилить. Очень много элементов уже создано в процессе модернизации С-300.

Да и кому, если не Южмашу это делать?
..10 травня 2018 року «Укрпатентом» був виданий патент на нову зенітну ракету. Власником розробки є “Конструкторське бюро” Південне “ім. М.К. Янгеля”.
http://uprom.info/news/vpk/kb-pivdenne- ... etu-video/
..
Вранье! "Недавно на юге страны были осуществлены около 50 пусков расчетов С-300, "Бук-М1" и модернизированных "Ос"."
..Электронику меняют. И топливо массово меняют, в Павлограде делают. Не меняют только на ракетах, которые на учения идут (утилизация с пользой).

Мдя.. цирк Шапито, однако. Гражданин, хватит писать глупости - даже по вашим ссылкам (это если полностью их дочитать, а не скопированное) все или грустно или совсем хана. Вы не разбираетесь в материальной, особенно, элементной базе - комментатор выше верно написал - каннибализм наше усё, включая "ольху" сотоварищи, которым механизм заряжания в аграрной сверхдержаве доработать не могут. Все на уровне каких-то "наработок", "патентов" и каннибальных ремонтов аж 5 комплексов С-300 за 2016-17 г/г. Они наверно и стреляли по звездам (или по беспилотникам статичным %) ), в силу того, что мишени уже давно никто не производит. Про стационарную "Печору" так это ваще на грани здравого смысла - 60х годов, Карл! Реально подлатали единичные экземпляры; новых ракет не делают, пытаются продлевать ресурс (это чревато - как и с АЭС); вариантов коренной модернизации нет; нет АСУ, связывающей древние комплексы ПВО в единую систему и т.д. и т.п. Про бред про ракеты для комплексов, которые при СССР делали "исключительно на Украине" лучше бы постыдились. Про МКБ "Факел" и ММЗ "Авангард" лучше почитайте и не позорьтесь.. Радиосвязью америкосы обеспечили на уровне батальона, в некоторых случаях (разведка) полка.. Ну и повеселили вы Алмаз-Антей своими "чыста украйнськымиы" С-300 аж до всрачкы, а остальных русских напугали выведенной из строя спутниковой разведкой - это, чай, не "ольхой" группировку спутников снесли?? Да и всё остальное туда же - набор бессмысленностей без пруфов, сроков и денег.. Кстати, прошу прощения, что редко отписываюсь последнее время: командировки зачастили - нет времени
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:12

Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

  sequence написав:Вы не разбираетесь в материальной, особенно, элементной базе - комментатор выше верно написал - каннибализм наше усё, включая "ольху" сотоварищи
А цитаты уже нету ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:29

  sequence написав: Мдя.. цирк Шапито, однако. Гражданин, хватит писать глупости - даже по вашим ссылкам (это если полностью их дочитать, а не скопированное) все или грустно или совсем хана. Вы не разбираетесь в материальной, особенно, элементной базе - комментатор выше верно написал........

Ты просто это рожаешь из головы - это весь твой источник )))
Где хоть одна ссылка на твои утверждения?! Пустозвон.

Я тебе под каждую свою цитату могу ссылку дать, твоя распальцовка бесполезна перед конкретными аргументами и фактами.

Возьмем ракеты С-300:
Зображення

Ну и кто производил ракеты С-300? А?

И так дальше по тексту. Если взять ракетную тематику воздух-воздух, то там вообще монополист Артем по всей номенклатуре. Основная продукция РФ - крылатые (на украинских двигателях!!!) и сверхзвуковые, которые сейчас индусам продает. Так что, лучше сиди и молчи, если не знаешь о чем пишешь.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:48

myshapiton та вы шо? это как же москалики нонче страдают без украинских ракет?? эти https://kbm.ru/ru/production/otrk/, может эти разработчики? - http://pvo.guns.ru/book/fakel/index.htm или эти? - или эти производители ракет http://wikimapia.org/1823524/ru/%D0%9C% ... 0%B4%C2%BB
там указана в том числе та номенклатура что и в вашей странной сканированной бумажке. Дальше шо? О чем мне еще молчать, господин армейский барон?? У вас часом не сорвалась сделка по продаже ракет в Буркина-Фасо?? :) Это не с украинскими ракетами русские случайно продали Турции, Индии и Китаю свои "Триумфы"? Или им пришлось в Китае, несчастным, ракеты заказывать из-за украинских санкций?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:27

  sequence написав: там указана в том числе та номенклатура что и в вашей странной сканированной бумажке.


На странной бумажке стоит дата 93 год.
25 лет назад.

Так вот в 1993 году Украина производила много чего (на советском наследии) - было и автомобилестроение, и самолетостроение, и судостроение, и нефтепереработка, и химпроизводство, и угледобыча, и ВПК, и ракетостроение в том числе.
Только всё это БЫЛО.
А теперь НЕТУ.
Теперь у нас пшеница, кукуруза и рапс.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:06

  sequence написав:myshapiton та вы шо? это как же москалики нонче страдают без украинских ракет?? эти https://kbm.ru/ru/production/otrk/, может эти разработчики? - http://pvo.guns.ru/book/fakel/index.htm или эти? - или эти производители ракет http://wikimapia.org/1823524/ru/%D0%9C% ... 0%B4%C2%BB
там указана в том числе та номенклатура что и в вашей странной сканированной бумажке. Дальше шо? О чем мне еще молчать, господин армейский барон?? У вас часом не сорвалась сделка по продаже ракет в Буркина-Фасо?? :) Это не с украинскими ракетами русские случайно продали Турции, Индии и Китаю свои "Триумфы"? Или им пришлось в Китае, несчастным, ракеты заказывать из-за украинских санкций?

Какой ты жалкий!
Я тебе сразу написал, что С-400 является "украинозамещенным" аналогом С-300 (в котором стояли украинские комплектующие):
"Импортозаместить" украинский по-сути (российская по сборке) С-300 и пыталась РФ создавая С-400. По ТТХ они практически идентичны.

Именно потому С-400 использует ТЕ ЖЕ РАКЕТЫ, что и С-300!!!
Россия 20 лет налаживала производство "украинских" (УССР) ракет у себя. Потому и номенклатура совпадает.
Вопрос же не в том, что РФ не прозводит, а в том что МЫ производим составные части С-300. Потому Украина имеет достаточную квалификацию и технологии как для ремонта/модернизации С-300 (а мы выяснили, что ракеты производились тут!!!), так и создания новых образцов.

Поэтому, ты пишешь тут ВРАНЬЕ! Абсолютно сознательное и преднамеренное.

  Shram написав:Так вот в 1993 году Украина производила много чего (на советском наследии) - было и автомобилестроение, и самолетостроение, и судостроение, и нефтепереработка, и химпроизводство, и угледобыча, и ВПК, и ракетостроение в том числе.
Только всё это БЫЛО.
А теперь НЕТУ.
Теперь у нас пшеница, кукуруза и рапс.

Все с точностью до наоборот! Это все сохранено Украиной и потерянно РФ!!!
Россия потеряла проектирование (и 90% производства) корабельных и авиационных турбин. А Украина создает новые и продает по всему миру. Те же корабельные турбины покупает у нас Китай и Индия. А российские военные корабли стоят недостроенные.

Это Украина спроектировала с десяток новых транспортных и пассажирских самолетов против ОДНОГО российского Сухого.

Российское автомобилестроение - это иностранные машины. Отличие от Украины лишь в уровне локализации. Но это не стыдно, автомобилестроение не потеряли лишь десяток стран из сотни производивших.

Короче, смотри сюда:
Зображення
Зображення
Зображення

Едь в свою страну-фейк и прославляй ее там.
myshapiton
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