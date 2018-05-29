В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

myshapiton написав:

50 пусков

А почему не использовать старое шасси, если оно есть? Бюджетные деньги некуда потратить? Все проблемы в стране уже решены и можно вливать миллиарды?.....Заводской ремонт прошли 65% зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% "Бук-М1". Постоянно в строй ставятся новые дивизионы, на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК "Тор"...из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора".Никакая это не "схожая модернизация"! Тут старое шасси, старая машина заряжания. Схожая модернизация - это Верба! А там совершенно другие цифры....Есть много современных наработок. Как для авиации (Омут), так и для вывода дронов из строя. Остальное Запорожье переводит на новую элементную базу...У врага тоже нет. Паритет...На передке даже "куча любительских" куда лучше их отсутствия. Да и не за бюджетные деньги в основном, чего жаловаться?..Такое вранье, что даже лень искать ссылку...Со связью сейчас уже все нормально. Штаты полностью обеспечили.Особенно большой прогресс в разведке:..Просто у думающих людей нет времени отвечать безработным сидящим круглые сутки на форумах. Хотя, у некоторых местных руссофилов это и есть работа..А я не хочу видеть электронные компоненты. Вливать миллиарды долларов в штучные изделия не разумно, дешевле дружить с производителями компонентов...В СССР основное производство ракет было в Украине. Потому тут больше вопрос где россияне ракеты берутТвердое топливо - Павлоград. Сами ракеты - Жуляны. Электронику - тут выбор вообще большой. Украина делала очень много чего, но сама финальная сборка происходила в РФ."Импортозаместить" украинский по-сути (российская по сборке) С-300 и пыталась РФ создавая С-400. По ТТХ они практически идентичны.С ракетным вооружением будет все как и с броней - сначала восстановят все, что можно восстановить, а потом уже свое будут пилить. Очень много элементов уже создано в процессе модернизации С-300.Да и кому, если не Южмашу это делать?..10 травня 2018 року «Укрпатентом» був виданий патент на нову зенітну ракету. Власником розробки є “Конструкторське бюро” Південне “ім. М.К. Янгеля”..."Недавно на юге страны были осуществлены околорасчетов С-300, "Бук-М1" и модернизированных "Ос"."..Электронику меняют. И топливо массово меняют, в Павлограде делают. Не меняют только на ракетах, которые на учения идут (утилизация с пользой).