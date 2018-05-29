В жилой дом в Броварах.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:00
Re: відбулися фатальні випробування
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:08
Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
Точно!
У меня в памяти смешались броварской БЗАСК и жулянские цементники. И к тем, и к другим часто ездил 20 лет назад, тогда же, когда и ракета упала.
Исправлять уже не буду - смысл текста особо не меняется
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:44
Мдя.. цирк Шапито, однако. Гражданин, хватит писать глупости - даже по вашим ссылкам (это если полностью их дочитать, а не скопированное) все или грустно или совсем хана. Вы не разбираетесь в материальной, особенно, элементной базе - комментатор выше верно написал - каннибализм наше усё, включая "ольху" сотоварищи, которым механизм заряжания в аграрной сверхдержаве доработать не могут. Все на уровне каких-то "наработок", "патентов" и каннибальных ремонтов аж 5 комплексов С-300 за 2016-17 г/г. Они наверно и стреляли по звездам (или по беспилотникам статичным %) ), в силу того, что мишени уже давно никто не производит. Про стационарную "Печору" так это ваще на грани здравого смысла - 60х годов, Карл! Реально подлатали единичные экземпляры; новых ракет не делают, пытаются продлевать ресурс (это чревато - как и с АЭС); вариантов коренной модернизации нет; нет АСУ, связывающей древние комплексы ПВО в единую систему и т.д. и т.п. Про бред про ракеты для комплексов, которые при СССР делали "исключительно на Украине" лучше бы постыдились. Про МКБ "Факел" и ММЗ "Авангард" лучше почитайте и не позорьтесь.. Радиосвязью америкосы обеспечили на уровне батальона, в некоторых случаях (разведка) полка.. Ну и повеселили вы Алмаз-Антей своими "чыста украйнськымиы" С-300 аж до всрачкы, а остальных русских напугали выведенной из строя спутниковой разведкой - это, чай, не "ольхой" группировку спутников снесли?? Да и всё остальное туда же - набор бессмысленностей без пруфов, сроков и денег.. Кстати, прошу прощения, что редко отписываюсь последнее время: командировки зачастили - нет времени
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:12
Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
А цитаты уже нету
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:29
Ты просто это рожаешь из головы - это весь твой источник )))
Где хоть одна ссылка на твои утверждения?! Пустозвон.
Я тебе под каждую свою цитату могу ссылку дать, твоя распальцовка бесполезна перед конкретными аргументами и фактами.
Возьмем ракеты С-300:
Ну и кто производил ракеты С-300? А?
И так дальше по тексту. Если взять ракетную тематику воздух-воздух, то там вообще монополист Артем по всей номенклатуре. Основная продукция РФ - крылатые (на украинских двигателях!!!) и сверхзвуковые, которые сейчас индусам продает. Так что, лучше сиди и молчи, если не знаешь о чем пишешь.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:48
myshapiton та вы шо? это как же москалики нонче страдают без украинских ракет?? эти
там указана в том числе та номенклатура что и в вашей странной сканированной бумажке. Дальше шо? О чем мне еще молчать, господин армейский барон?? У вас часом не сорвалась сделка по продаже ракет в Буркина-Фасо?? Это не с украинскими ракетами русские случайно продали Турции, Индии и Китаю свои "Триумфы"? Или им пришлось в Китае, несчастным, ракеты заказывать из-за украинских санкций?
Додано: Чет 31 тра, 2018 07:27
На странной бумажке стоит дата 93 год.
25 лет назад.
Так вот в 1993 году Украина производила много чего (на советском наследии) - было и автомобилестроение, и самолетостроение, и судостроение, и нефтепереработка, и химпроизводство, и угледобыча, и ВПК, и ракетостроение в том числе.
Только всё это БЫЛО.
А теперь НЕТУ.
Теперь у нас пшеница, кукуруза и рапс.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:06
Какой ты жалкий!
Я тебе сразу написал, что С-400 является "украинозамещенным" аналогом С-300 (в котором стояли украинские комплектующие):
Именно потому С-400 использует ТЕ ЖЕ РАКЕТЫ, что и С-300!!!
Россия 20 лет налаживала производство "украинских" (УССР) ракет у себя. Потому и номенклатура совпадает.
Вопрос же не в том, что РФ не прозводит, а в том что МЫ производим составные части С-300. Потому Украина имеет достаточную квалификацию и технологии как для ремонта/модернизации С-300 (а мы выяснили, что ракеты производились тут!!!), так и создания новых образцов.
Поэтому, ты пишешь тут ВРАНЬЕ! Абсолютно сознательное и преднамеренное.
Все с точностью до наоборот! Это все сохранено Украиной и потерянно РФ!!!
Россия потеряла проектирование (и 90% производства) корабельных и авиационных турбин. А Украина создает новые и продает по всему миру. Те же корабельные турбины покупает у нас Китай и Индия. А российские военные корабли стоят недостроенные.
Это Украина спроектировала с десяток новых транспортных и пассажирских самолетов против ОДНОГО российского Сухого.
Российское автомобилестроение - это иностранные машины. Отличие от Украины лишь в уровне локализации. Но это не стыдно, автомобилестроение не потеряли лишь десяток стран из сотни производивших.
Короче, смотри сюда:
Едь в свою страну-фейк и прославляй ее там.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:03
Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.
Что сохранено Украиной?
Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами?
Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года?
Судостроение? Пара барж и пара катерков в год?
Нефтепереработка?
Хим производство?
Угледобыча?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:12
Кремлеботы такие незамутненные... аналогичные машинокомплекты, завезенные в РФ ими считаются великим достижением и развитием автопроизводства, а для Украины это типа позор и ужас.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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