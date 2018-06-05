В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Shram написав:Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.
Что сохранено Украиной?
Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами?
Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года?
Судостроение? Пара барж и пара катерков в год?
Нефтепереработка?
Хим производство?
Угледобыча?
Если ты не будешь читать мои посты и дальше шизофренично писать одно и то же, буд-то ты со стенкой разговариваешь, то это не сделает твои фантазии реальностью.
Украина не только сохранила, но и разрабатывает новые:
- авиационные двигатели
- ракетные двигатели и ракеты
- корабельные двигатели
- танковые двигатели
Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА.
А что касается легковых машин, то и терять было нечего. Еще при совке оно было гуаном, и производство было такое же.
Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.