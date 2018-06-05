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В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:42

  Shram написав:Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.

Что сохранено Украиной?
Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами?
Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года?
Судостроение? Пара барж и пара катерков в год?
Нефтепереработка?
Хим производство?
Угледобыча?

Если ты не будешь читать мои посты и дальше шизофренично писать одно и то же, буд-то ты со стенкой разговариваешь, то это не сделает твои фантазии реальностью.

Украина не только сохранила, но и разрабатывает новые:
- авиационные двигатели
- ракетные двигатели и ракеты
- корабельные двигатели
- танковые двигатели

Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА.
А что касается легковых машин, то и терять было нечего. Еще при совке оно было гуаном, и производство было такое же.

Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:00

  myshapiton написав:.. сохранила, но и разрабатывает новые:
- авиационные двигатели
- ракетные двигатели и ракеты
- корабельные двигатели
- танковые двигатели

Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА.
..
Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.

- авиационные двигатели - куда будут поставляться авиационные двигатели? на самолеты, которые не строим или мол (неуверенно) на Боинг? Где новые конкурентные разработки и, главное - где покупатели
- ракетные двигатели и ракеты - с этим вообще все ясно: денех нет, но вы держитесь. Советские наработки плавно закончатся и на этом пшик. Денег на такого рода исследования в ближайшие годы не предвидятся
- корабельные двигатели умерли по окончании кооперации с русскими. Можете опровергнуть, при этом штучные варианты, типа возможной моторизации русских шлюпок проданых в Индию не рассматриваю
- танковые двигатели суть немного доработанный "савок", которому на смену коварно стучатся всякие Deutz. Полностью новых моделей и разработок нет, все модернизации "старых-добрых". Я не утверждаю, что это плохо, наоборот, на фронте нужна проверенная техника.
- пару тысяч морально/физически устаревших грузовиков в год хватит только на время войны. Чем впоследствии будет заниматься заводы, к тому же периодически и коварно, в обход санкций, покупающие ярославские двигатели, никто не знает
sequence
 
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