В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:00

myshapiton написав: .. сохранила, но и разрабатывает новые:

- авиационные двигатели

- ракетные двигатели и ракеты

- корабельные двигатели

- танковые двигатели



Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА.

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Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР. .. сохранила, но и разрабатывает новые:- авиационные двигатели- ракетные двигатели и ракеты- корабельные двигатели- танковые двигателиПусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА...Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.

- авиационные двигатели - куда будут поставляться авиационные двигатели? на самолеты, которые не строим или мол (неуверенно) на Боинг? Где новые конкурентные разработки и, главное - где покупатели- ракетные двигатели и ракеты - с этим вообще все ясно: денех нет, но вы держитесь. Советские наработки плавно закончатся и на этом пшик. Денег на такого рода исследования в ближайшие годы не предвидятся- корабельные двигатели умерли по окончании кооперации с русскими. Можете опровергнуть, при этом штучные варианты, типа возможной моторизации русских шлюпок проданых в Индию не рассматриваю- танковые двигатели суть немного доработанный "савок", которому на смену коварно стучатся всякие Deutz. Полностью новых моделей и разработок нет, все модернизации "старых-добрых". Я не утверждаю, что это плохо, наоборот, на фронте нужна проверенная техника.- пару тысяч морально/физически устаревших грузовиков в год хватит только на время войны. Чем впоследствии будет заниматься заводы, к тому же периодически и коварно, в обход санкций, покупающие ярославские двигатели, никто не знает