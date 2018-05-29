RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:42

  Shram написав:Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.

Что сохранено Украиной?
Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами?
Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года?
Судостроение? Пара барж и пара катерков в год?
Нефтепереработка?
Хим производство?
Угледобыча?

Если ты не будешь читать мои посты и дальше шизофренично писать одно и то же, буд-то ты со стенкой разговариваешь, то это не сделает твои фантазии реальностью.

Украина не только сохранила, но и разрабатывает новые:
- авиационные двигатели
- ракетные двигатели и ракеты
- корабельные двигатели
- танковые двигатели

Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА.
А что касается легковых машин, то и терять было нечего. Еще при совке оно было гуаном, и производство было такое же.

Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:00

  myshapiton написав:.. сохранила, но и разрабатывает новые:
- авиационные двигатели
- ракетные двигатели и ракеты
- корабельные двигатели
- танковые двигатели

Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА.
..
Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.

- авиационные двигатели - куда будут поставляться авиационные двигатели? на самолеты, которые не строим или мол (неуверенно) на Боинг? Где новые конкурентные разработки и, главное - где покупатели
- ракетные двигатели и ракеты - с этим вообще все ясно: денех нет, но вы держитесь. Советские наработки плавно закончатся и на этом пшик. Денег на такого рода исследования в ближайшие годы не предвидятся
- корабельные двигатели умерли по окончании кооперации с русскими. Можете опровергнуть, при этом штучные варианты, типа возможной моторизации русских шлюпок проданых в Индию не рассматриваю
- танковые двигатели суть немного доработанный "савок", которому на смену коварно стучатся всякие Deutz. Полностью новых моделей и разработок нет, все модернизации "старых-добрых". Я не утверждаю, что это плохо, наоборот, на фронте нужна проверенная техника.
- пару тысяч морально/физически устаревших грузовиков в год хватит только на время войны. Чем впоследствии будет заниматься заводы, к тому же периодически и коварно, в обход санкций, покупающие ярославские двигатели, никто не знает
sequence
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 29.12.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:47

  myshapiton написав:
  Shram написав:Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.

Что сохранено Украиной?
Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами?
Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года?
Судостроение? Пара барж и пара катерков в год?
Нефтепереработка?
Хим производство?
Угледобыча?

Если ты не будешь читать мои посты и дальше шизофренично писать одно и то же, буд-то ты со стенкой разговариваешь,


Буду писать пока не пробьюсь сквозь ваш розовый фильтр.
За которым вы отгородившись от реальности сочиняете себе виртуальную Украину.
Да ещё и другим лапшу на уши вешаете.

Вот наша реальность - ВВП по ППС на человека (2017 год)
место
112 Сальвадор 8948
113 Бутан 8744
114 Украина 8713
115 Марокко 8567
116 Белиз 8324

Убитые дороги, разваливающаяся инфраструктура, куча долгов, неработающая экономика, жуткая коррупция, резко отрицательное торговое сальдо, вымирающие и разбегающееся во все стороны население, криминал и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні збираються запустити виробництво китайських... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 тра, 2018 12:07
28 1924
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 21:03
Ratatui
В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
R2 » П'ят 08 чер, 2018 15:27
4 121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 17:39
qazzax
В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6... 1, 2
R2 » Чет 07 чер, 2018 18:05
16 1008
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 15:36
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7074)
08.06.2018 23:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.