В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Shram написав:Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.
Что сохранено Украиной? Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами? Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года? Судостроение? Пара барж и пара катерков в год? Нефтепереработка? Хим производство? Угледобыча?
Если ты не будешь читать мои посты и дальше шизофренично писать одно и то же, буд-то ты со стенкой разговариваешь, то это не сделает твои фантазии реальностью.
Украина не только сохранила, но и разрабатывает новые: - авиационные двигатели - ракетные двигатели и ракеты - корабельные двигатели - танковые двигатели
Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА. А что касается легковых машин, то и терять было нечего. Еще при совке оно было гуаном, и производство было такое же.
Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.
myshapiton написав:.. сохранила, но и разрабатывает новые: - авиационные двигатели - ракетные двигатели и ракеты - корабельные двигатели - танковые двигатели
Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА. .. Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.
- авиационные двигатели - куда будут поставляться авиационные двигатели? на самолеты, которые не строим или мол (неуверенно) на Боинг? Где новые конкурентные разработки и, главное - где покупатели - ракетные двигатели и ракеты - с этим вообще все ясно: денех нет, но вы держитесь. Советские наработки плавно закончатся и на этом пшик. Денег на такого рода исследования в ближайшие годы не предвидятся - корабельные двигатели умерли по окончании кооперации с русскими. Можете опровергнуть, при этом штучные варианты, типа возможной моторизации русских шлюпок проданых в Индию не рассматриваю - танковые двигатели суть немного доработанный "савок", которому на смену коварно стучатся всякие Deutz. Полностью новых моделей и разработок нет, все модернизации "старых-добрых". Я не утверждаю, что это плохо, наоборот, на фронте нужна проверенная техника. - пару тысяч морально/физически устаревших грузовиков в год хватит только на время войны. Чем впоследствии будет заниматься заводы, к тому же периодически и коварно, в обход санкций, покупающие ярославские двигатели, никто не знает
Shram написав:Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.
Что сохранено Украиной? Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами? Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года? Судостроение? Пара барж и пара катерков в год? Нефтепереработка? Хим производство? Угледобыча?
Если ты не будешь читать мои посты и дальше шизофренично писать одно и то же, буд-то ты со стенкой разговариваешь,
Буду писать пока не пробьюсь сквозь ваш розовый фильтр. За которым вы отгородившись от реальности сочиняете себе виртуальную Украину. Да ещё и другим лапшу на уши вешаете.
Вот наша реальность - ВВП по ППС на человека (2017 год) место 112 Сальвадор 8948 113 Бутан 8744 114 Украина 8713 115 Марокко 8567 116 Белиз 8324
Убитые дороги, разваливающаяся инфраструктура, куча долгов, неработающая экономика, жуткая коррупция, резко отрицательное торговое сальдо, вымирающие и разбегающееся во все стороны население, криминал и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин