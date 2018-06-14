В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Shram написав:Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.
Что сохранено Украиной? Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами? Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года? Судостроение? Пара барж и пара катерков в год? Нефтепереработка? Хим производство? Угледобыча?
Если ты не будешь читать мои посты и дальше шизофренично писать одно и то же, буд-то ты со стенкой разговариваешь, то это не сделает твои фантазии реальностью.
Украина не только сохранила, но и разрабатывает новые: - авиационные двигатели - ракетные двигатели и ракеты - корабельные двигатели - танковые двигатели
Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА. А что касается легковых машин, то и терять было нечего. Еще при совке оно было гуаном, и производство было такое же.
Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.
myshapiton написав:.. сохранила, но и разрабатывает новые: - авиационные двигатели - ракетные двигатели и ракеты - корабельные двигатели - танковые двигатели
Пусть и пару тысяч грузовиков в год производим, но это НЕ ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДСТВА. .. Украина сохранило все, что было конкурентноспособным в УССР.
- авиационные двигатели - куда будут поставляться авиационные двигатели? на самолеты, которые не строим или мол (неуверенно) на Боинг? Где новые конкурентные разработки и, главное - где покупатели - ракетные двигатели и ракеты - с этим вообще все ясно: денех нет, но вы держитесь. Советские наработки плавно закончатся и на этом пшик. Денег на такого рода исследования в ближайшие годы не предвидятся - корабельные двигатели умерли по окончании кооперации с русскими. Можете опровергнуть, при этом штучные варианты, типа возможной моторизации русских шлюпок проданых в Индию не рассматриваю - танковые двигатели суть немного доработанный "савок", которому на смену коварно стучатся всякие Deutz. Полностью новых моделей и разработок нет, все модернизации "старых-добрых". Я не утверждаю, что это плохо, наоборот, на фронте нужна проверенная техника. - пару тысяч морально/физически устаревших грузовиков в год хватит только на время войны. Чем впоследствии будет заниматься заводы, к тому же периодически и коварно, в обход санкций, покупающие ярославские двигатели, никто не знает
Shram написав:Что то вы в своем запале совсем границы потеряли.
Что сохранено Украиной? Автомобилестроение? Тысяча грузовиков и 10 тысяч шкод провезенных через границу без колес и считающихся машинокомплектами? Самолетостроение? С постройкой 1 самолета в два года? Судостроение? Пара барж и пара катерков в год? Нефтепереработка? Хим производство? Угледобыча?
Если ты не будешь читать мои посты и дальше шизофренично писать одно и то же, буд-то ты со стенкой разговариваешь,
Буду писать пока не пробьюсь сквозь ваш розовый фильтр. За которым вы отгородившись от реальности сочиняете себе виртуальную Украину. Да ещё и другим лапшу на уши вешаете.
Вот наша реальность - ВВП по ППС на человека (2017 год) место 112 Сальвадор 8948 113 Бутан 8744 114 Украина 8713 115 Марокко 8567 116 Белиз 8324
Убитые дороги, разваливающаяся инфраструктура, куча долгов, неработающая экономика, жуткая коррупция, резко отрицательное торговое сальдо, вымирающие и разбегающееся во все стороны население, криминал и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Беспредметный спор. Во-первых, странно, что в приведенном скане нет упоминания нижегородского завода N92, который все эти годы и производил С-300. Во-вторых, С-400 и С-500 производятся сейчас на промплощадке этого же завода на вновь построенном заводе имени 70-ти летия Победы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из российских комплектующих. В-третьих (и это наиболее грустное) украинская промышленность НЕ СПОСОБНА В ПРИНЦИПЕ СЕЙЧАС ПРОИЗВОДИТЬ КАКУЮ-ЛИБО СЕРИЙНУЮ ПРОДУКЦИЮ ВПК - только отдельные прототипы, которые возят по выставкам.
Shram написав:Убитые дороги, разваливающаяся инфраструктура, куча долгов, неработающая экономика, жуткая коррупция, резко отрицательное торговое сальдо, вымирающие и разбегающееся во все стороны население, криминал и так далее.
А еще по вашим методичкам хахлы вымерзли после дефолта. Причем 3 раза подряд.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
sequence написав: - авиационные двигатели - куда будут поставляться авиационные двигатели? на самолеты, которые не строим или мол (неуверенно) на Боинг? Где новые конкурентные разработки и, главное - где покупатели - ракетные двигатели и ракеты - с этим вообще все ясно: денех нет, но вы держитесь. Советские наработки плавно закончатся и на этом пшик. Денег на такого рода исследования в ближайшие годы не предвидятся - корабельные двигатели умерли по окончании кооперации с русскими. Можете опровергнуть, при этом штучные варианты, типа возможной моторизации русских шлюпок проданых в Индию не рассматриваю - танковые двигатели суть немного доработанный "савок", которому на смену коварно стучатся всякие Deutz. Полностью новых моделей и разработок нет, все модернизации "старых-добрых". Я не утверждаю, что это плохо, наоборот, на фронте нужна проверенная техника. - пару тысяч морально/физически устаревших грузовиков в год хватит только на время войны. Чем впоследствии будет заниматься заводы, к тому же периодически и коварно, в обход санкций, покупающие ярославские двигатели, никто не знает
1. Авиационные двигатели уже поставляются в Китай. Как самолетные, так и вертолетные. Кроме того, австрийцы на свои самолеты ставят. И это еще не считая банальной замены двигателей на старых самолетах. 2. Ракетные двигатели производятся и поставляются европейцам. Новые разрабатываются для Циклон-4М за средства КБ, у которого прибыль была 1 млрд. грн. в прошлом году. Эти же двигатели потенциально могут покупать те же американцы для Антареса. 3. В Индию поставляются двигатели не только для российских кораблей, но и индусских. Кроме того, Заря делает двигатели для Китая, а так же турбины для перекачки газа. 4. Украинские танковые двигатели для себя покупают Пакистан и Китай. Кроме того, для Тайланда установленные на танк. 5. Ничего морально устаревшего в этих КРАЗах нет. Там уже заменили проблемные узлы на импортные. Проблема только в маркетинге, чтобы перестать себя позиционировать как бюджетного производителя. А с нашим национальным комплексом неполноценности, на который и вы, уважаемый, страдаете, это сделать не просто.
Shram написав:Буду писать пока не пробьюсь сквозь ваш розовый фильтр. За которым вы отгородившись от реальности сочиняете себе виртуальную Украину. Да ещё и другим лапшу на уши вешаете.
Вот наша реальность - ВВП по ППС на человека (2017 год)....
Ты мне с темы не съезжай!!!! Ты давай быренько опровергай мои доводы, что Украина продолжает производить авиадвигатели и пр., о чем я выше писал. Ты же нам тут рассказывал, что машиностроения у нас нет!!!! Нагородил тут зрады и в кусты с "ВВП на душу населения"?
Волгарь написав:Беспредметный спор. Во-первых, странно, что в приведенном скане нет упоминания нижегородского завода N92, который все эти годы и производил С-300. Во-вторых, С-400 и С-500 производятся сейчас на промплощадке этого же завода на вновь построенном заводе имени 70-ти летия Победы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из российских комплектующих. В-третьих (и это наиболее грустное) украинская промышленность НЕ СПОСОБНА В ПРИНЦИПЕ СЕЙЧАС ПРОИЗВОДИТЬ КАКУЮ-ЛИБО СЕРИЙНУЮ ПРОДУКЦИЮ ВПК - только отдельные прототипы, которые возят по выставкам.
И правильно сделали, что заблокировали тебя. Ветку нужно читать с самого начала, где я писал, что РФ уже 20 лет занимается заменой украинских комплектующих к С-300, что "в народе" называется С-400
А обсуждалось тут то, что Украина может модернизировать С-300, т.к. большая номенклатура производилась в Украине, в том числе и ракеты для комплексов. При Совке в РФ только была окончательная сборка. И ссылку я давал на Жулянский машиностроительный завод. Короче, ты как всегда, в бронепоезде.
myshapiton написав:что Украина может модернизировать С-300, т.к. большая номенклатура производилась в Украине, в том числе и ракеты для комплексов.
Не может именно потому что "производилась". Прошедшее время. И явно не с этой власть говорить слово "может". Нынешние с 2014 года не могут построить вшивый патронный завод. Хотя только ленивый не говорил насколько он нужен. В прошлом году Петя обещал новый завод по производству боеприпасов , даже назывались цифры которые будут на него выделены(1,5 млрд гривен). Ничего. Даже котлован рыть не начинали.
Может.. Эта власть может только обещать и поднимать тарифы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин