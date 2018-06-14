В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:10

sequence написав: - авиационные двигатели - куда будут поставляться авиационные двигатели? на самолеты, которые не строим или мол (неуверенно) на Боинг? Где новые конкурентные разработки и, главное - где покупатели

- ракетные двигатели и ракеты - с этим вообще все ясно: денех нет, но вы держитесь. Советские наработки плавно закончатся и на этом пшик. Денег на такого рода исследования в ближайшие годы не предвидятся

- корабельные двигатели умерли по окончании кооперации с русскими. Можете опровергнуть, при этом штучные варианты, типа возможной моторизации русских шлюпок проданых в Индию не рассматриваю

- танковые двигатели суть немного доработанный "савок", которому на смену коварно стучатся всякие Deutz. Полностью новых моделей и разработок нет, все модернизации "старых-добрых". Я не утверждаю, что это плохо, наоборот, на фронте нужна проверенная техника.

- пару тысяч морально/физически устаревших грузовиков в год хватит только на время войны. Чем впоследствии будет заниматься заводы, к тому же периодически и коварно, в обход санкций, покупающие ярославские двигатели, никто не знает - авиационные двигатели - куда будут поставляться авиационные двигатели? на самолеты, которые не строим или мол (неуверенно) на Боинг? Где новые конкурентные разработки и, главное - где покупатели- ракетные двигатели и ракеты - с этим вообще все ясно: денех нет, но вы держитесь. Советские наработки плавно закончатся и на этом пшик. Денег на такого рода исследования в ближайшие годы не предвидятся- корабельные двигатели умерли по окончании кооперации с русскими. Можете опровергнуть, при этом штучные варианты, типа возможной моторизации русских шлюпок проданых в Индию не рассматриваю- танковые двигатели суть немного доработанный "савок", которому на смену коварно стучатся всякие Deutz. Полностью новых моделей и разработок нет, все модернизации "старых-добрых". Я не утверждаю, что это плохо, наоборот, на фронте нужна проверенная техника.- пару тысяч морально/физически устаревших грузовиков в год хватит только на время войны. Чем впоследствии будет заниматься заводы, к тому же периодически и коварно, в обход санкций, покупающие ярославские двигатели, никто не знает

уже

Shram написав: Буду писать пока не пробьюсь сквозь ваш розовый фильтр.

За которым вы отгородившись от реальности сочиняете себе виртуальную Украину.

Да ещё и другим лапшу на уши вешаете.



Вот наша реальность - ВВП по ППС на человека (2017 год).... Буду писать пока не пробьюсь сквозь ваш розовый фильтр.За которым вы отгородившись от реальности сочиняете себе виртуальную Украину.Да ещё и другим лапшу на уши вешаете.Вот наша реальность - ВВП по ППС на человека (2017 год)....

1. Авиационные двигателипоставляются в Китай. Как самолетные, так и вертолетные. Кроме того, австрийцы на свои самолеты ставят. И это еще не считая банальной замены двигателей на старых самолетах.2. Ракетные двигатели производятся и поставляются европейцам. Новые разрабатываются для Циклон-4М за средства КБ, у которого прибыль была 1 млрд. грн. в прошлом году. Эти же двигатели потенциально могут покупать те же американцы для Антареса.3. В Индию поставляются двигатели не только для российских кораблей, но и индусских. Кроме того, Заря делает двигатели для Китая, а так же турбины для перекачки газа.4. Украинские танковые двигатели для себя покупают Пакистан и Китай. Кроме того, для Тайланда установленные на танк.5. Ничего морально устаревшего в этих КРАЗах нет. Там уже заменили проблемные узлы на импортные. Проблема только в маркетинге, чтобы перестать себя позиционировать как бюджетного производителя. А с нашим национальным комплексом неполноценности, на который и вы, уважаемый, страдаете, это сделать не просто.Ты мне с темы не съезжай!!!! Ты давай быренько опровергай мои доводы, что Украина продолжает производить авиадвигатели и пр., о чем я выше писал. Ты же нам тут рассказывал, что машиностроения у нас нет!!!! Нагородил тут зрады и в кусты с "ВВП на душу населения"?