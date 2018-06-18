RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:36

  myshapiton написав:А обсуждалось тут то, что Украина может модернизировать С-300, т.к. большая номенклатура производилась в Украине, в том числе и ракеты для комплексов......

Не могла.
Не может.
И не сможет.
Единственное, что возможно (лишь возможно!) сможет - сможет распилить некоторое количество бабла на "модернизации" и "осовременивании" некоторых частей ракет.
Если найдутся шибко умные - немного попилят на системах наведения. Вернее, на "системах наведения" - именно в кавычках.
Но эти распилы - до первой объективной проверки.
Вы, впрочем, не волнуйтесь: никого не посадят - в этом я уверен на 100%!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 243
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:18

  Shram написав:
  Sommer написав:И в связи с отсутствием патронов... что произошло? Таки недороссы захватили Киев?


Понимаете, если сначала нужно дождаться захвата Киева...то никакой патронный завод точно не нужен будет.


Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2135
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:44

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:И в связи с отсутствием патронов... что произошло? Таки недороссы захватили Киев?


Понимаете, если сначала нужно дождаться захвата Киева...то никакой патронный завод точно не нужен будет.


Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?


Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать.
Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 26.03.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:54

  Shram написав:
  Sommer написав:Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?


Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать.
Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски.


Т.е. по твоей логике Украина воевала без патронов? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2135
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Конгрес США зібрався збільшувати розмір допомоги Україні
R2 » Пон 18 чер, 2018 14:02
2 58
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 18:21
Sommer
В Україні побудують важливу об'їзну дорогу навколо Борисполя
R2 » Пон 18 чер, 2018 18:16
1 19
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 18:16
myshapiton
В Україні з'явиться нова професія
R2 » Пон 18 чер, 2018 12:34
6 237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 14:46
Pegasmaster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.