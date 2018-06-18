В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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myshapiton написав:А обсуждалось тут то, что Украина может модернизировать С-300, т.к. большая номенклатура производилась в Украине, в том числе и ракеты для комплексов......
Не могла. Не может. И не сможет. Единственное, что возможно (лишь возможно!) сможет - сможет распилить некоторое количество бабла на "модернизации" и "осовременивании" некоторых частей ракет. Если найдутся шибко умные - немного попилят на системах наведения. Вернее, на "системах наведения" - именно в кавычках. Но эти распилы - до первой объективной проверки. Вы, впрочем, не волнуйтесь: никого не посадят - в этом я уверен на 100%!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Sommer написав:И в связи с отсутствием патронов... что произошло? Таки недороссы захватили Киев?
Понимаете, если сначала нужно дождаться захвата Киева...то никакой патронный завод точно не нужен будет.
Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?
Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать. Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Sommer написав:Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?
Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать. Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски.
Т.е. по твоей логике Украина воевала без патронов? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...