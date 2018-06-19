В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Додано: Сер 20 чер, 2018 14:48

Sommer написав: Shram написав: Sommer написав: Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло? Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?



Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать.

Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски. Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать.Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски.



Т.е. по твоей логике Украина воевала без патронов? Ну-ну. Т.е. по твоей логике Украина воевала без патронов? Ну-ну.

По моей (да и по логике любого адекватного человека), в активно воюющей стране должны быть все производственные мощности для поддержки армии. А производство боеприпасов - первая и главная задача. И их уже как год-два ощущается серьезный недостаток.Советские запасы не вечны, постоянно стреляют уже четвертый год, и сколько ещё будут стрелять неясно. Такое положение легко может затянуться и на десятилетие.К тому же события в Калиновке и Балаклее показали как легко можно остаться вообще без боеприпасов.Говорю же, с этой властью ничего не будет. У них в крови пообещать, занять кресло и сесть на потоки и распилы. Все.