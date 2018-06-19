В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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myshapiton написав:А обсуждалось тут то, что Украина может модернизировать С-300, т.к. большая номенклатура производилась в Украине, в том числе и ракеты для комплексов......
Не могла. Не может. И не сможет. Единственное, что возможно (лишь возможно!) сможет - сможет распилить некоторое количество бабла на "модернизации" и "осовременивании" некоторых частей ракет. Если найдутся шибко умные - немного попилят на системах наведения. Вернее, на "системах наведения" - именно в кавычках. Но эти распилы - до первой объективной проверки. Вы, впрочем, не волнуйтесь: никого не посадят - в этом я уверен на 100%!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Sommer написав:И в связи с отсутствием патронов... что произошло? Таки недороссы захватили Киев?
Понимаете, если сначала нужно дождаться захвата Киева...то никакой патронный завод точно не нужен будет.
Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?
Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать. Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Sommer написав:Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?
Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать. Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски.
Т.е. по твоей логике Украина воевала без патронов? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Повторю вопрос: В связи с отсутствием патронов... что произошло?
Повторяю ответ - если сначала нужно дождаться последствий, то вообще можно ничего не делать. Типо - можно месяц отработать на стройке без каски и с умным видом вопрошать "вот месяц прошел, в связи с отсутствием каски .. что произошло?". Только когда прилетит по голове - поздно будет думать о покупке каски.
Т.е. по твоей логике Украина воевала без патронов? Ну-ну.
По моей (да и по логике любого адекватного человека), в активно воюющей стране должны быть все производственные мощности для поддержки армии. А производство боеприпасов - первая и главная задача. И их уже как год-два ощущается серьезный недостаток. Советские запасы не вечны, постоянно стреляют уже четвертый год, и сколько ещё будут стрелять неясно. Такое положение легко может затянуться и на десятилетие. К тому же события в Калиновке и Балаклее показали как легко можно остаться вообще без боеприпасов.
Ещё раз подчеркну, что необходимость создания патронного завода озвучивали все руководители Украины (Турчинов,Сеня, Петя, Полторак и так далее). Каждый обещал выделить деньги и начать строить. Только воз и нынче там. Говорю же, с этой властью ничего не будет. У них в крови пообещать, занять кресло и сесть на потоки и распилы. Все.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:А производство боеприпасов - первая и главная задача. И их уже как год-два ощущается серьезный недостаток.
Например?
Вот за 2016 год
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в украинской армии заканчиваются боеприпасы советского производства. Его слова в среду, 15 июня, приводит пресс-служба СНБО.
Вот например за 2017 год
Минобороны оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра, калибра 12,7, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров. Об этом сообщается в документе №220/3650, который министр обороны Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову в мае 2017 года.
А вот 10 дней назад
"Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов)... Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия. Существует определенный дефицит в калибрах. Такие калибры используются в странах бывшего СССР. Попытки осуществить закупку в этих странах, к сожалению, оказались тщетными, поэтому на сегодняшний день активно ведется работа по созданию производства боеприпасов на отечественных предприятиях", - сказал Шостак.
Но видать строить завод по производству боеприпасов начнут только тогда когда ребятам на передовой стрелять нечем будет. Вот как камнями и палками начнут отбиваться, вот тогда Петя выступит по телевизору, обвинит во всем попередников и русские спецлужбы, и с барского плеча выдаст деньги на постройку завода.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:А производство боеприпасов - первая и главная задача. И их уже как год-два ощущается серьезный недостаток.
Например?
Вот за 2016 год
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в украинской армии заканчиваются боеприпасы советского производства. Его слова в среду, 15 июня, приводит пресс-служба СНБО.
Итак в 2016-м боеприпасы заканчивались, в 2017-м точно закончились, в 2018-м Украина без боеприпасов.
Я правильно перечислил этапы зрады?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...