|
|
|
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30
Shram написав: Sommer написав:
Итак в 2016-м боеприпасы заканчивались, в 2017-м точно закончились, в 2018-м Украина без боеприпасов.
Я правильно перечислил этапы зрады?
Правильно.
Молодец.
Сразу видно когда человек с 10 раза понимать начинает.
Так что, всё таки будем ждать палок и камней в руках у ВСУ?
Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2159
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|31
|
Сер 20 чер, 2018 22:37
civ
|
|119
|5209
|
Сер 20 чер, 2018 22:06
rjkz
|
|4
|105
|
|