В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30
Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:18
Речь идет о том что ликвидные боеприпасы имеют свойство заканчиваться, гореть на всяких лозовых и терять срок годности, а быстро пополнить не получается - не налажено или потеряно производство внутри страны. С одними Джавелинами в штыковую не ломанешься.. У непризнанных республик по комплектации ситуация получше - военторг работает исправно. Но у них банально меньше армии и военторг не помогает современным вооружением - во всяком случае пока, к счастью. Иначе "ползучее наступление" по "серым" зонам могло бы обернуться значительно большими потерями.
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