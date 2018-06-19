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В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30

  Shram написав:
  Sommer написав:
Итак в 2016-м боеприпасы заканчивались, в 2017-м точно закончились, в 2018-м Украина без боеприпасов.

Я правильно перечислил этапы зрады?


Правильно.
Молодец.
Сразу видно когда человек с 10 раза понимать начинает.
Так что, всё таки будем ждать палок и камней в руках у ВСУ?


Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:18

  Sommer написав:Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
Речь идет о том что ликвидные боеприпасы имеют свойство заканчиваться, гореть на всяких лозовых и терять срок годности, а быстро пополнить не получается - не налажено или потеряно производство внутри страны. С одними Джавелинами в штыковую не ломанешься.. У непризнанных республик по комплектации ситуация получше - военторг работает исправно. Но у них банально меньше армии и военторг не помогает современным вооружением - во всяком случае пока, к счастью. Иначе "ползучее наступление" по "серым" зонам могло бы обернуться значительно большими потерями.
sequence
 
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