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В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30

  Shram написав:
  Sommer написав:
Итак в 2016-м боеприпасы заканчивались, в 2017-м точно закончились, в 2018-м Украина без боеприпасов.

Я правильно перечислил этапы зрады?


Правильно.
Молодец.
Сразу видно когда человек с 10 раза понимать начинает.
Так что, всё таки будем ждать палок и камней в руках у ВСУ?


Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:18

  Sommer написав:Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
Речь идет о том что ликвидные боеприпасы имеют свойство заканчиваться, гореть на всяких лозовых и терять срок годности, а быстро пополнить не получается - не налажено или потеряно производство внутри страны. С одними Джавелинами в штыковую не ломанешься.. У непризнанных республик по комплектации ситуация получше - военторг работает исправно. Но у них банально меньше армии и военторг не помогает современным вооружением - во всяком случае пока, к счастью. Иначе "ползучее наступление" по "серым" зонам могло бы обернуться значительно большими потерями.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:48

  Shram написав:
  myshapiton написав:что Украина может модернизировать С-300, т.к. большая номенклатура производилась в Украине, в том числе и ракеты для комплексов.


Не может именно потому что "производилась". Прошедшее время.
И явно не с этой власть говорить слово "может".
Нынешние с 2014 года не могут построить вшивый патронный завод. Хотя только ленивый не говорил насколько он нужен.
В прошлом году Петя обещал новый завод по производству боеприпасов , даже назывались цифры которые будут на него выделены(1,5 млрд гривен).
Ничего. Даже котлован рыть не начинали.

Может..
Эта власть может только обещать и поднимать тарифы.

Создание Ольхи и крылатой ракеты куда ДОРОЖЕ, СЛОЖНЕЕ и ВАЖНЕЕ.
С патронами мелкого калибра проблем нет, их еще не пять лет хватит. Насколько я читал, нехватает крупного калибра (который все же можно закупить) и ракет РСЗО, которых в Украине уже почти НОЛЬ!!! Высокоточная ракета для системы залпового огня важнее в сотни раз, чем сра..ые патроны.

Более важны также тепловизоры (во всем перечне, где вообще есть оптика для наведения), ПТРК и системы ПВО. В условиях ограниченного финансирования решение более правильное и не вижу я тут никакой зрады.

  Баблонавт написав:
  myshapiton написав:А обсуждалось тут то, что Украина может модернизировать С-300, т.к. большая номенклатура производилась в Украине, в том числе и ракеты для комплексов......

Не могла.
Не может.
И не сможет.
Единственное, что возможно (лишь возможно!) сможет - сможет распилить некоторое количество бабла на "модернизации" и "осовременивании" некоторых частей ракет.
Если найдутся шибко умные - немного попилят на системах наведения. Вернее, на "системах наведения" - именно в кавычках.
Но эти распилы - до первой объективной проверки.
Вы, впрочем, не волнуйтесь: никого не посадят - в этом я уверен на 100%!

Ты не украинским судьей работаешь? А то приговоры выносишь так же колупая в носу, на основании того, с какой ноги встал.
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