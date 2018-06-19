В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30
Так согласно твоей зраде - уже. И недороссы сидят в своих республиках только потому, что... боятся украинских палок?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:18
Речь идет о том что ликвидные боеприпасы имеют свойство заканчиваться, гореть на всяких лозовых и терять срок годности, а быстро пополнить не получается - не налажено или потеряно производство внутри страны. С одними Джавелинами в штыковую не ломанешься.. У непризнанных республик по комплектации ситуация получше - военторг работает исправно. Но у них банально меньше армии и военторг не помогает современным вооружением - во всяком случае пока, к счастью. Иначе "ползучее наступление" по "серым" зонам могло бы обернуться значительно большими потерями.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:48
Создание Ольхи и крылатой ракеты куда ДОРОЖЕ, СЛОЖНЕЕ и ВАЖНЕЕ.
С патронами мелкого калибра проблем нет, их еще не пять лет хватит. Насколько я читал, нехватает крупного калибра (который все же можно закупить) и ракет РСЗО, которых в Украине уже почти НОЛЬ!!! Высокоточная ракета для системы залпового огня важнее в сотни раз, чем сра..ые патроны.
Более важны также тепловизоры (во всем перечне, где вообще есть оптика для наведения), ПТРК и системы ПВО. В условиях ограниченного финансирования решение более правильное и не вижу я тут никакой зрады.
Ты не украинским судьей работаешь? А то приговоры выносишь так же колупая в носу, на основании того, с какой ноги встал.
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