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Ядерні відходи в Україні:
керівник ЧАЕС розповів про...

Ядерні відходи в Україні: керівник ЧАЕС розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:36

Ядерні відходи в Україні: керівник ЧАЕС розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів в. о. гендиректора Чорнобильської АЕС Валерій Сейдей

Дивися повний текст Ядерні відходи в Україні: керівник ЧАЕС розповів про проблемну ситуацію.
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