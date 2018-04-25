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Ядерні відходи в Україні: керівник ЧАЕС розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів в. о. гендиректора Чорнобильської АЕС Валерій Сейдей
Дивися повний текст Ядерні відходи в Україні: керівник ЧАЕС розповів про проблемну ситуацію
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