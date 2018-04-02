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Серед українців 4 млн
трудових мігрантів - економіст

Серед українців 4 млн трудових мігрантів - економіст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:51

Серед українців 4 млн трудових мігрантів - економіст

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила економіст Центру економічної стратегії

Дивися повний текст Серед українців 4 млн трудових мігрантів - економіст.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:51

Что-то официальные источники стран Европы называют другие цифры, ровно как и РФ. Наверное они всё придумывают, а у нас владеют ситуацией в бОльшей мере =)
Reddick
 
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