Про це повідомила економіст Центру економічної стратегії
Дивися повний текст Серед українців 4 млн трудових мігрантів - економіст.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:51
Серед українців 4 млн трудових мігрантів - економіст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Серед українців 4 млн трудових мігрантів - економіст.
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:51
Что-то официальные источники стран Европы называют другие цифры, ровно как и РФ. Наверное они всё придумывают, а у нас владеют ситуацией в бОльшей мере =)
реклама
|