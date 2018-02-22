У Дніпрі міська влада компенсує власникам вартість засклених балконів і лоджій, які демонтують з фасадів історичних будівель.
Дивися повний текст У Дніпрі видаватимуть компенсації за демонтаж засклених балконів.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:03
У Дніпрі видаватимуть компенсації за демонтаж засклених...
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Дивися повний текст У Дніпрі видаватимуть компенсації за демонтаж засклених балконів.
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:04
а как же пресловутая энергоэффективность?
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