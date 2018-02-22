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У Дніпрі видаватимуть компенсації
за демонтаж засклених...

У Дніпрі видаватимуть компенсації за демонтаж засклених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:03

У Дніпрі видаватимуть компенсації за демонтаж засклених...

Пропонуємо до обговорення:
У Дніпрі міська влада компенсує власникам вартість засклених балконів і лоджій, які демонтують з фасадів історичних будівель.

Дивися повний текст У Дніпрі видаватимуть компенсації за демонтаж засклених балконів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:04

а как же пресловутая энергоэффективность?
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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