|
|
У Києві директора держпідприємства затримали на хабарі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:04
Пропонуємо до обговорення:
У Києві під час одержання хабара у розмірі 15 тис. гривень затримали директора Державного підприємства "Київлісозахист". Правоохоронці затримали посадовця у четвер, 26 квітня, йдеться у повідомленні прес-служба прокуратури Києва в Facebook.
Дивися повний текст У Києві директора держпідприємства затримали на хабарі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81631
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:04
Уже отпустили??
-
vasia_fin
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 18.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|198
|
Вів 24 кві, 2018 10:50
sal
|
|1
|49
|
|
|2
|59
|
реклама