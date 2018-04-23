RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві директора держпідприємства
затримали на хабарі

У Києві директора держпідприємства затримали на хабарі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:04

У Києві директора держпідприємства затримали на хабарі

Пропонуємо до обговорення:
У Києві під час одержання хабара у розмірі 15 тис. гривень затримали директора Державного підприємства "Київлісозахист". Правоохоронці затримали посадовця у четвер, 26 квітня, йдеться у повідомленні прес-служба прокуратури Києва в Facebook.

Дивися повний текст У Києві директора держпідприємства затримали на хабарі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81631
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:04

Уже отпустили??
vasia_fin
 
Повідомлень: 82
З нами з: 18.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цього літа в Києві з'явиться bike sharing
R2 » Пон 23 кві, 2018 10:10
6 198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 10:50
sal
У Німеччині затримали топ-менеджера Porsche
R2 » Пон 23 кві, 2018 11:09
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 11:10
link654
Вивезення сміття в Києві виділили в окрему комунальну...
R2 » Сер 18 кві, 2018 09:13
2 59
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 11:10
KeepWarm
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55907)
26.04.2018 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.