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З 1 травня на Подолі зміниться схема руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Схема руху на Подолі з 1 травня кардинально зміниться.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:25
Спасибо уже за ул.Сагайдачного, реформаторы-деструктивы!
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