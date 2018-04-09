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З 1 травня на Подолі
зміниться схема руху

З 1 травня на Подолі зміниться схема руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:25

З 1 травня на Подолі зміниться схема руху

Пропонуємо до обговорення:
Схема руху на Подолі з 1 травня кардинально зміниться.

Дивися повний текст З 1 травня на Подолі зміниться схема руху.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:25

Спасибо уже за ул.Сагайдачного, реформаторы-деструктивы!
Omega
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