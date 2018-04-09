Схема руху на Подолі з 1 травня кардинально зміниться.
Дивися повний текст З 1 травня на Подолі зміниться схема руху.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:25
З 1 травня на Подолі зміниться схема руху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 травня на Подолі зміниться схема руху.
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:05
Китайцы считают - чем меньше светофоров, тем лучше транспортная развязка. Для этого и строят эстакады из стандартных бетонных конструкций до высот 10 этажного дома. На таких высотах и скорость 50 км/час. Пригласили бы уже китайцев, так бабла не отмоют.
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