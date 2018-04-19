Про це заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.
Дивися повний текст Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо транзиту газу.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57
Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо...
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Дивися повний текст Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо транзиту газу.
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57
Німеччина спiвчуває...
Жалко конечно Золотой рыбке Старика, но век денег на дворе. Эти, пока украинские, 3 ярда теперь уже надёжно пристроены. Она ещё не такое про Nord Stream-3 расскажет...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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