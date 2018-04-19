Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо...

Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57

Жалко конечно Золотой рыбке Старика, но век денег на дворе. Эти, пока украинские, 3 ярда теперь уже надёжно пристроены. Она ещё не такое про Nord Stream-3 расскажет...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.