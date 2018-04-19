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Німеччина вважає за необхідне
надання РФ гарантій щодо...

Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57

Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

Дивися повний текст Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо транзиту газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57

Німеччина спiвчуває...

Жалко конечно Золотой рыбке Старика, но век денег на дворе. Эти, пока украинские, 3 ярда теперь уже надёжно пристроены. Она ещё не такое про Nord Stream-3 расскажет...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:26

Договоры с РФ не стоят и бумаги, на которой они написаны. Посол должен был бы знать высказывания своих соотечественников.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 02:03

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

“ Должны быть гарантии, на которые можно положиться. В какой форме это будет сделано, нужно будет посмотреть”


Так понятно же в какой форме: - меморандум. У нас уже один есть -Будапештский. Теперь можно туда рядом с ним будет положить еще один, какой нибудь Берлинский. Результат от обеих будет примерно равный - выражение глубокой озабоченности и морда кирпичом :evil:
EKO
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