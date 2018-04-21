Про це заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.
Дивися повний текст Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо транзиту газу.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57
Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина вважає за необхідне надання РФ гарантій щодо транзиту газу.
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57
Німеччина спiвчуває...
Жалко конечно Золотой рыбке Старика, но век денег на дворе. Эти, пока украинские, 3 ярда теперь уже надёжно пристроены. Она ещё не такое про Nord Stream-3 расскажет...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:26
Договоры с РФ не стоят и бумаги, на которой они написаны. Посол должен был бы знать высказывания своих соотечественников.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:45
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Додано: П'ят 27 кві, 2018 02:03
Так понятно же в какой форме: - меморандум. У нас уже один есть -Будапештский. Теперь можно туда рядом с ним будет положить еще один, какой нибудь Берлинский. Результат от обеих будет примерно равный - выражение глубокой озабоченности и морда кирпичом
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:55
Для того , чтоб требовать с других исполнения договоров и контрактов , надо самим быть надежным партнером. Между Газпромом и Германии нет ни каких проблем. Что касается Будапешского меморандума , то : во первых его не ратифицировали , во вторых ни кто не будет воевать за вас если вы сами боитесь даже войну обьявить ну и самое главное : чей Крым?? Украинский? Ну тогда в чем проблема?
Северный и Южный потоки планировались за долго до майдана и все события после 2013 года показывают , что опасения были не напрасны.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:50
Ты не умалчивай, после чего планировались "потоки" - после начатой РФ газовой войны с Украиной.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:56
Газпром вроде заявил, что если Украина докажет экономическую выгоду для Газпрома транспортировать газ именно через Украину, то в этом случае транзит газа будет несомненно продолжен.
Началась просто торговля за тарифы.
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