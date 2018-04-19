Нацбанк готує розширення переліку способів безготівкової оплати.
Дивися повний текст Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:50
Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів.
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