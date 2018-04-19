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Нацбанк виступив за нові
способи безготівкових платежів

Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:50

Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк готує розширення переліку способів безготівкової оплати.

Дивися повний текст Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів.
R2
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magneet
 
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Новый способ безналичных платежей = крипта.
phantom_systems
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