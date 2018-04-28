Нацбанк готує розширення переліку способів безготівкової оплати.
Дивися повний текст Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:50
Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів.
Додано: Пон 30 кві, 2018 17:26
Оно-то пора, но керманычи хотят с каждой транзакции получить свой "интерес".
Поэтому ускорения, удешевления, упрощения врядли приходится ожидать.
Как пример: paypal и НБУ
Всё IMHO
Додано: Пон 30 кві, 2018 17:27
Re: Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів
Ну и какой именно "интерес" они получают, например, с карточных транзакций?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 30 кві, 2018 17:35
Право выдавать-отбирать разрешения, перенаправлять потоки или просто откат "за право работать"
Всё IMHO
Додано: Пон 30 кві, 2018 17:45
Re: Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів
А кроме ваших фантазий?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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