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Нацбанк виступив за нові
способи безготівкових платежів

Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:50

Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк готує розширення переліку способів безготівкової оплати.

Дивися повний текст Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів.
R2
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Давно пора... 21 век.
magneet
 
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Новый способ безналичных платежей = крипта.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:26

  magneet написав:Давно пора... 21 век.

Оно-то пора, но керманычи хотят с каждой транзакции получить свой "интерес".
Поэтому ускорения, удешевления, упрощения врядли приходится ожидать.

Как пример: paypal и НБУ
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:27

Re: Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів

Вкладчик1234 написав:
  magneet написав:Давно пора... 21 век.

Оно-то пора, но керманычи хотят с каждой транзакции получить свой "интерес".
Поэтому ускорения, удешевления, упрощения врядли приходится ожидать.

Как пример: paypal и НБУ
Ну и какой именно "интерес" они получают, например, с карточных транзакций?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:35

  Faceless написав:Ну и какой именно "интерес" они получают, например, с карточных транзакций?

Право выдавать-отбирать разрешения, перенаправлять потоки или просто откат "за право работать"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:45

Re: Нацбанк виступив за нові способи безготівкових платежів

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Ну и какой именно "интерес" они получают, например, с карточных транзакций?

Право выдавать-отбирать разрешения, перенаправлять потоки или просто откат "за право работать"

А кроме ваших фантазий?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:47

Так чем НБУ не угодил PayPal?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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