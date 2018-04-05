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Швейцарець загубив пакет з криптовалютою на суму 800...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Молодий чоловік на ім'я Томас зі швейцарського міста Люцерн, як зазвичай, заїхав за покупками в супермаркет. Купивши все необхідне, Томас з жахом виявив, що десь загубив пакет, який був при ньому після візиту в банк.
Дивися повний текст Швейцарець загубив пакет з криптовалютою на суму 800 тис. франків
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:25
Верит в потенциал для спекуляций. Другого там просто нет.
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