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Стала відома дата пуску
автомобілів по Керченському мосту

Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:25

Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту

Пропонуємо до обговорення:
Укладання асфальту на автодорожній частині Керченського моста завершена. В даний момент йде облаштування автодороги. Про це повідомив заступник гендиректора з інфраструктурних проектів ТОВ "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін, передає "Кримський міст".

Дивися повний текст Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:25

Так, собственно, где дата пуска автомобилей по Керченскому мосту ? Или сайт Вести похвастался, что ему стала известна дата, но они её никому не скажут ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:53

  LutsMan написав:Так, собственно, где дата пуска автомобилей по Керченскому мосту ? Или сайт Вести похвастался, что ему стала известна дата, но они её никому не скажут ?

билеты на автобусные маршруты по керченскому мосту начали продавать на вторую половину мая...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:00

ну кто тут вякал что построить мост невозможно? языки проглотили? вот так и живем что никто не отвечает за свои слова, и тут не вопрос сколько он простоит....
kentavr
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:07

  kentavr написав:ну кто тут вякал что построить мост невозможно? языки проглотили? вот так и живем что никто не отвечает за свои слова, и тут не вопрос сколько он простоит....


А кто вякал? С кем вы там опять боретесь?

Мост, кстати, построили лет эдак 70 назад. Вот только судьба у него была незавидная. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Ахах, концы на 150метров не сошлись, а ослепленная Секелевской пропагандой вата собирается запускать авто, интересно куда- в азовское или чорное?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Работникам Мосфильма двойную премию!
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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