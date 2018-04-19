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Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:25
Пропонуємо до обговорення:
Укладання асфальту на автодорожній частині Керченського моста завершена. В даний момент йде облаштування автодороги. Про це повідомив заступник гендиректора з інфраструктурних проектів ТОВ "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін, передає "Кримський міст".
Дивися повний текст Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту
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R2
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:25
Так, собственно, где дата пуска автомобилей по Керченскому мосту ? Или сайт Вести похвастался, что ему стала известна дата, но они её никому не скажут ?
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LutsMan
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:53
LutsMan написав:
Так, собственно, где дата пуска автомобилей по Керченскому мосту ? Или сайт Вести похвастался, что ему стала известна дата, но они её никому не скажут ?
билеты на автобусные маршруты по керченскому мосту начали продавать на вторую половину мая...
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Cler
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:00
ну кто тут вякал что построить мост невозможно? языки проглотили? вот так и живем что никто не отвечает за свои слова, и тут не вопрос сколько он простоит....
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kentavr
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:07
kentavr написав:
ну кто тут вякал что построить мост невозможно? языки проглотили? вот так и живем что никто не отвечает за свои слова, и тут не вопрос сколько он простоит....
А кто вякал? С кем вы там опять боретесь?
Мост, кстати, построили лет эдак 70 назад. Вот только судьба у него была незавидная.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:41
Ахах, концы на 150метров не сошлись, а ослепленная Секелевской пропагандой вата собирается запускать авто, интересно куда- в азовское или чорное?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:50
Работникам Мосфильма двойную премию!
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:58
Shram написав:
Работникам Мосфильма двойную премию!
Осталось ждать недолго до анонсированного запуска, не больше месяца, посмотрим чья пропаганда врет-Минстеця или Мосфильма
А пока чуваки устроили мосту и подъездам к нему тест драйв, проехавшись по нему с одного берега на другой
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Михалыч
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Додано: Чет 26 кві, 2018 22:21
Михалыч написав: Shram написав:
Работникам Мосфильма двойную премию!
Осталось ждать недолго до анонсированного запуска, не больше месяца, посмотрим чья пропаганда врет-Минстеця или Мосфильма
А пока чуваки устроили мосту и подъездам к нему тест драйв, проехавшись по нему с одного берега на другой
Пока будут писать фейки про трещины и не стыковки, потом рассуждать когда мост снесет ледоходом и т.д. и т.п....а через пару лет успокоятся и будут утверждать что ничего подобного не говорили
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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