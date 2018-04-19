Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту

Додано: Чет 26 кві, 2018 20:41

Ахах, концы на 150метров не сошлись, а ослепленная Секелевской пропагандой вата собирается запускать авто, интересно куда- в азовское или чорное?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!