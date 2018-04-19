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Стала відома дата пуску
автомобілів по Керченському мосту

Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:40

256-я опора моста не может дать трещину! Потому что моста нет! А кто против того, что моста нет - тот сепар.
alex34124
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