Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:40
256-я опора моста не может дать трещину! Потому что моста нет! А кто против того, что моста нет - тот сепар.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:47
Але Керченський міст вже працює, чого не скажеш про Подільський та недобудований міст Кірпи. Здається наш МОЙСей водить нас по колу до утворення пустелі.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:10
ну еще пока не работает, вроде как обещают запуск 9 мая. Но в целом вы правы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:36
Пропоную обновити методички - міст Кирпи вже кілька років як відкритий, як автомобільний так і залізничний переходи, в ньому не вистачає лише 1 елементу - спуску на Дніпровську набержну.
реклама
|