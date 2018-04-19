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Стала відома дата пуску
автомобілів по Керченському мосту

Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:40

256-я опора моста не может дать трещину! Потому что моста нет! А кто против того, что моста нет - тот сепар.
alex34124
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:47

Але Керченський міст вже працює, чого не скажеш про Подільський та недобудований міст Кірпи. Здається наш МОЙСей водить нас по колу до утворення пустелі.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:10

  KeepWarm написав:Але Керченський міст вже працює, чого не скажеш про Подільський та недобудований міст Кірпи. Здається наш МОЙСей водить нас по колу до утворення пустелі.

ну еще пока не работает, вроде как обещают запуск 9 мая. Но в целом вы правы.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:36

  KeepWarm написав:Але Керченський міст вже працює, чого не скажеш про Подільський та недобудований міст Кірпи. Здається наш МОЙСей водить нас по колу до утворення пустелі.

Пропоную обновити методички - міст Кирпи вже кілька років як відкритий, як автомобільний так і залізничний переходи, в ньому не вистачає лише 1 елементу - спуску на Дніпровську набержну.
Duke
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:34

Re: Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мост

И зачем публикуют регулярные новости оккупантов на украинском сайте?
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:49

  Vint написав:И зачем публикуют регулярные новости оккупантов на украинском сайте?

Ну как это новости оккупантов? А Крым - чей?
romio_33
 
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  #<12
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