Міністри енергетики Литви і України підписали заяву про загрози, що виникають через "Північний потік-2"
Дивися повний текст У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2" загрозою енергобезпеці ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 21:31
У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2" загрозою енергобезпеці ЄС.
Додано: Чет 26 кві, 2018 21:31
а почему газ пришедший из россии в европу по дну балтики более опасен газа пришедшего из россии в европу через украину?...
реклама
|