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У Литві визнали будівництво
"Північного потоку-2"...

У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:31

У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...

Пропонуємо до обговорення:
Міністри енергетики Литви і України підписали заяву про загрози, що виникають через "Північний потік-2"

Дивися повний текст У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2" загрозою енергобезпеці ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:31

а почему газ пришедший из россии в европу по дну балтики более опасен газа пришедшего из россии в европу через украину?...
Cler
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