Міністри енергетики Литви і України підписали заяву про загрози, що виникають через "Північний потік-2"
Дивися повний текст У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2" загрозою енергобезпеці ЄС.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 21:31
У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2" загрозою енергобезпеці ЄС.
Додано: Чет 26 кві, 2018 21:31
а почему газ пришедший из россии в европу по дну балтики более опасен газа пришедшего из россии в европу через украину?...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:59
На этот вопрос у умных политиков Украины и Литвы ответа нет , может газ который прошел территорией Украины потом имеет какой-то сакральный смысл и дух свободы ? не знаю , но знаю то что на транзите газа через Украину неплохо кормится небольшая кучка прилипал к газовой трубе , им же потом "гелики" и "ферари" новые не за что будет покупать да по Мальдивам отдыхать .Вот и взвыли наши газовые чиновники и прилипалы .
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:03
Re: У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...
Не скажите. Газ проходя через Украину насыщается "гідністю" и "демократичними цінностями" и до ЕС уже доходит не вонючий газ агрессора, а европейский газ с запахом гідності. А если этот же газ по дну балтийского моря пустить, такого эффекта уже не будет.
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