Міністри енергетики Литви і України підписали заяву про загрози, що виникають через "Північний потік-2"
Дивися повний текст У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2" загрозою енергобезпеці ЄС.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 21:31
У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2" загрозою енергобезпеці ЄС.
Додано: Чет 26 кві, 2018 21:31
а почему газ пришедший из россии в европу по дну балтики более опасен газа пришедшего из россии в европу через украину?...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:59
На этот вопрос у умных политиков Украины и Литвы ответа нет , может газ который прошел территорией Украины потом имеет какой-то сакральный смысл и дух свободы ? не знаю , но знаю то что на транзите газа через Украину неплохо кормится небольшая кучка прилипал к газовой трубе , им же потом "гелики" и "ферари" новые не за что будет покупать да по Мальдивам отдыхать .Вот и взвыли наши газовые чиновники и прилипалы .
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:03
Re: У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...
Не скажите. Газ проходя через Украину насыщается "гідністю" и "демократичними цінностями" и до ЕС уже доходит не вонючий газ агрессора, а европейский газ с запахом гідності. А если этот же газ по дну балтийского моря пустить, такого эффекта уже не будет.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:34
Ха ха! Литовцы построили терминал по лнж и пригнали дорогущий фрсо , но ни кто кроме их самих этот газ не покупает , а продать его дальше очень хочется. Вот по этому асе эти литовско- украинско-польские заявления об энергобезопастности европы выглядят как бред сумашедшего.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:02
кстати, чистый природный газ не имеет запаха, так что запах "гідності" - это явно не плюс для качества газа...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:41
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:43
Поздно уже признавать что-либо. Интересно, что с курсом будет? Долгов платить придется аж 19 млрд, доходы падают потихоньку - то Ж/Д ветку "увели", скоро газ мимо будут подавать. Интересно будет ли обвал гривни и если будет, то когда его ожидать?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:47
Re: У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...
Ви що реально не розумієте - як це працює і що таке монополія ?
Газ повен бути в різних руках - в одній видобуток , в іншій - продаж , в третій - транспортування . Бажано ще щоб в трубу міг потрапити з різних джерел .
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:59
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