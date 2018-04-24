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У Литві визнали будівництво "Північного потоку-2"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:04
valme написав: Cler написав:
а почему газ пришедший из россии в европу по дну балтики более опасен газа пришедшего из россии в европу через украину?...
Не скажите. Газ проходя через Украину насыщается "гідністю" и "демократичними цінностями" и до ЕС уже доходит не вонючий газ агрессора, а европейский газ с запахом гідності. А если этот же газ по дну балтийского моря пустить, такого эффекта уже не будет.
Аромат "гідності" газу может придавать либо сероводород, либо метилмеркаптан
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:41
Puente написав:
Ви що реально не розумієте - як це працює і що таке монополія ? Газ повен бути в різних руках - в одній видобуток , в іншій - продаж , в третій - транспортування . Бажано ще щоб в трубу міг потрапити з різних джерел .
А Вы реально верите в монополию Газпрома в Европе? Лучше попробуйте почитать тут: https://www.2000.ua/novosti/ekonomika_novosti/ekspert-evropa-budet-prodolzhat-narashivat-import-rossiiskogo-gaza.htm и тут:https://www.bbc.com/russian/features-40252040
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:25
Cler написав:
обвал будет однозначно и надо быть готовым к нему всегда...
Как всегда всё произойдет в самый неожиданный момент, после очередного псевдоукрепления курса гривны, как правило в понедельник или пятницу. Судя по сложившейся ситуации уже совсем скоро.
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