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Ціни на автогаз
стрімко зростають

Ціни на автогаз стрімко зростають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:20

Ціни на автогаз стрімко зростають

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє enkorr.

Дивися повний текст Ціни на автогаз стрімко зростають.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:20

13,29грн лучше бы рассказали о причине, или просто потому что нынешнему монополисту очень нужны деньги
acidw1
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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