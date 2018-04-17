Про це повідомляє enkorr.
Дивися повний текст Ціни на автогаз стрімко зростають.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 22:20
Ціни на автогаз стрімко зростають
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на автогаз стрімко зростають.
Додано: Чет 26 кві, 2018 22:20
13,29грн лучше бы рассказали о причине, или просто потому что нынешнему монополисту очень нужны деньги
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