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Вчені змогли підтримати
життя в мозку без тіла

Вчені змогли підтримати життя в мозку без тіла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 23:48

Вчені змогли підтримати життя в мозку без тіла

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Єльського університету можуть змінити визначення самої смерті. Їм вдалося відновити циркуляцію крові в мозку обезголовлених свиней і підтримувати життя в реанімованому органі протягом 36 годин. Про це пише головний редактор MIT Technology Review Антоніо Регаладо.

Дивися повний текст Вчені змогли підтримати життя в мозку без тіла.
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