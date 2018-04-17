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У МВФ назвали три умови для перегляду програми співпраці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон.
Дивися повний текст У МВФ назвали три умови для перегляду програми співпраці з Україною
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:11
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