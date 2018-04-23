Про це повідомляє KyivSmartCity.
Дивися повний текст У Києві запускають перший тролейбус із відеоспостереженням у салоні (схема).
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:21
У Києві запускають перший тролейбус із...
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Дивися повний текст У Києві запускають перший тролейбус із відеоспостереженням у салоні (схема).
Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:21
Разыскиваемые преступники будут обходить троллейбусы десятой дорогой и повышать выручку маршруткам.
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