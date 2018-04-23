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У Києві запускають
перший тролейбус із...

У Києві запускають перший тролейбус із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:21

У Києві запускають перший тролейбус із...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє KyivSmartCity.

Дивися повний текст У Києві запускають перший тролейбус із відеоспостереженням у салоні (схема).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:21

Разыскиваемые преступники будут обходить троллейбусы десятой дорогой и повышать выручку маршруткам.
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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