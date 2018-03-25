Про це повідомив глава "Укравтодору" Славомир Новак.
Дивися повний текст "Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 01:38
"Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 01:39
В 2017 году на ремонт дорог было выделено 36 миллиардов грн., это почти 1,5 млрд. долларов. Плюс, капитально ремонтируют большинство главных дорог дополнительно, за кредитные. Как показал опыт северных соседей, Республики Беларусь, чтобы произвести средний капитальный ремонт дороги I категории в 4 полосы, шириной 15 метров (выравнивание - снять верхний поврежденный слой, затем на его место уложить слой асфальтобетона толщиной 6 см и покрыть сверху еще одним слоем - асфальта толщиной 5 см) - нужно примерно 1 миллион долларов на 1 км.
1,5 миллиарда долларов - это 1500 км полностью капитально отремонтированной дороги I категории. Если что, таких дорог на всю страну всего 2,2 тыс. км, остальные попроще.
Вопрос: - Где ̶с̶у̶с̶л̶и̶к̶ ?
Ну пусть эти деятели покажут хотя бы 1000 км дороги с полной заменой покрытия в 2017 году. А 1000 км это, к примеру, дорога от Львова до Днепра или же почти половина всех наших "автобанов"
Вывод: как воровали, так и воруют.
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