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"Укравтодор" відмовляється
від ямкового ремонту

"Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 01:38

"Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава "Укравтодору" Славомир Новак.

Дивися повний текст "Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 01:39

В 2017 году на ремонт дорог было выделено 36 миллиардов грн., это почти 1,5 млрд. долларов. Плюс, капитально ремонтируют большинство главных дорог дополнительно, за кредитные. Как показал опыт северных соседей, Республики Беларусь, чтобы произвести средний капитальный ремонт дороги I категории в 4 полосы, шириной 15 метров (выравнивание - снять верхний поврежденный слой, затем на его место уложить слой асфальтобетона толщиной 6 см и покрыть сверху еще одним слоем - асфальта толщиной 5 см) - нужно примерно 1 миллион долларов на 1 км.
1,5 миллиарда долларов - это 1500 км полностью капитально отремонтированной дороги I категории. Если что, таких дорог на всю страну всего 2,2 тыс. км, остальные попроще.
Вопрос: - Где ̶с̶у̶с̶л̶и̶к̶ ?

Ну пусть эти деятели покажут хотя бы 1000 км дороги с полной заменой покрытия в 2017 году. А 1000 км это, к примеру, дорога от Львова до Днепра или же почти половина всех наших "автобанов"
Вывод: как воровали, так и воруют.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:35

Если они это называют ремонтом то я балерина (хотя это далеко не так).
Слой нового настила, два метра и яма от которой страшно становится, что за ремонт **я? Все что наворовали отдавайте на ремонт ходовки! То люк открыт, то яма возле него как Марианская впадина, ремонт они делают...
magneet
 
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